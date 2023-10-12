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Доходные дома в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
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отели
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Доходный дом В архив
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2 объекта найдено
Доходный дом в Lustica, Черногория
Доходный дом
Lustica, Черногория
Площадь 370 м²
Этот большой дом площадью 370 м2 с террасами 210 м2 расположен на первой линии в Крашичах. У…
€1,59 млн
Доходный дом с видом на море в Ратишевина, Черногория
Доходный дом с видом на море
Ратишевина, Черногория
Площадь 361 м²
Количество этажей 3
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…
€450,000
Realting.com
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