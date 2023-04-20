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Рестораны с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

Ratisevina-Suscepan-Trebesin
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Херцег-Нови
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Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Ресторан, кафе
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
26 м²
€ 165,000
Ресторан, кафе в Херцег-Нови, Черногория
Ресторан, кафе
Херцег-Нови, Черногория
163 м²
€ 320,000
Посадочных мест - 100 Площадь внутренних помещений 76 кв.м., площадь террасы 87кв.м. На …
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