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Продажа офисных помещений в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
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отели
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1 объект найдено
Офис 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Офис 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Код объекта - 2.20.16.1950Мини-отель в Росе. Мини-Нерцег-Нови. Площадь 320м2 В отеле 9 апарт…
€850,000
Realting.com
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