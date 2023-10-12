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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
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отели
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1 объект найдено
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Кумбор, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Кумбор, Черногория
Площадь 16 403 м²
Бока Которский залив, район Кумбор. Участок под элитное строительство с высоким инвестиц…
€3,50 млн
Realting.com
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