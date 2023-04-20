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Отели с бассейном в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
20
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
7
Биела
6
Zelenika-Kuti
3
Lustica
1
Отель В архив
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4 объекта найдено
Отель 28 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Отель 28 комнат
Херцег-Нови, Черногория
28 Количество комнат 2 126 м² Количество этажей 4
€ 2,000,000
Отель расположен на набережной Pet Danica, первая линия моря. Это внушительное здание, постр…
Отель 24 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Отель 24 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
24 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Недвижимость расположена на южном склоне Савины, в жилом районе, где много частных вилл и ап…
Отель 47 комнат в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат 3 300 м² Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…
Отель 12 комнат в Сушчепан, Черногория
Отель 12 комнат
Сушчепан, Черногория
12 Количество комнат 396 м²
€ 650,000
Продаётся трёхэтажный дом на 5 квартир с мебелью. Первая линия от моря. Свой причал. На п…
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