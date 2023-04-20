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Отели с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
20
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
7
Биела
6
Zelenika-Kuti
3
Lustica
1
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20 объектов найдено
Отель 6 комнат в Каменари, Черногория
Отель 6 комнат
Каменари, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 270 м² Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Отель 9 комнат в Каменари, Черногория
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Отель 5 спален в Биела, Черногория
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат 411 м² Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
800 м²
€ 12,000,000
K2-039. Отель в Мелине, первая береговая линия. Отель находится на берегу Которского залива,…
Отель 5 спален в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Отель 5 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат 2 100 м² Количество этажей 6
€ 10,000,000
K2-048. Современный отель на первой линии с собственным пляжемОтель на продажу в Игало, мест…
Отель в Херцег-Нови, Черногория
Отель
Херцег-Нови, Черногория
370 м² Количество этажей 3
€ 650,000
K5-130. Family apartment hotel on the first line in SavinaFor sale family apart-hotel in Sav…
Отель 9 комнат в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Небольшой отель на первой линии Кумбора. Номерной фонд гостиницы рассчитан на 20 человек, ес…
Отель 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Отель 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 420,000
Небольшой отель на первой линии моря! Пешеходная набережная в старом городе Херцег Нови, отл…
Отель 14 комнат в Сушчепан, Черногория
Отель 14 комнат
Сушчепан, Черногория
14 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Хорошее предложение небольшого бизнеса! Продажа апарт-отеля/хостела в центре города Игало. П…
Отель 12 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Отель 12 комнат
Херцег-Нови, Черногория
12 Количество комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Продается прекрасный дом с апартаментами в районе Савино, Герцег Нови. Дом состоит из трех э…
Отель 28 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Отель 28 комнат
Херцег-Нови, Черногория
28 Количество комнат 2 126 м² Количество этажей 4
€ 2,000,000
Отель расположен на набережной Pet Danica, первая линия моря. Это внушительное здание, постр…
Отель 24 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Отель 24 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
24 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Недвижимость расположена на южном склоне Савины, в жилом районе, где много частных вилл и ап…
Отель 18 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Отель 18 комнат
Херцег-Нови, Черногория
18 Количество комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 7,000,000
Бутик отель расположен на первой линии, а частный пляж отеля, представляющий собой оборудова…
Отель 28 комнат в Сушчепан, Черногория
Отель 28 комнат
Сушчепан, Черногория
28 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
Отель расположен практически на первой линии моря (50 метров) в Игало и располагает 16 номер…
Отель 11 комнат в Сушчепан, Черногория
Отель 11 комнат
Сушчепан, Черногория
11 Количество комнат 673 м² Количество этажей 4
€ 770,000
Отель в Игало расположен в 50 метрах от песчаного пляжа, в двух минутах ходьбы, в непосредст…
Отель 15 комнат в Биела, Черногория
Отель 15 комнат
Биела, Черногория
15 Количество комнат 665 м² Количество этажей 3
€ 2,600,000
Прекрасный отель 4*, расположен на побережье Которского залива в поселке Биела. Отель находи…
Отель 47 комнат в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат 3 300 м² Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…
Отель 12 спален в Биела, Черногория
Отель 12 спален
Биела, Черногория
12 ванных комнат 350 м²
€ 950,000
Продается четырехэтажный мини-отель в поселке Баошичи, недалеко от города Херцег-Нови.Здание…
Отель 11 спален в Сушчепан, Черногория
Отель 11 спален
Сушчепан, Черногория
13 ванных комнат 650 м²
€ 1,900,000
Мини-отель в ИгалоПродается мини-отель, в курорте Игало, в районе города Херцег-Нови, которы…
Отель 12 комнат в Сушчепан, Черногория
Отель 12 комнат
Сушчепан, Черногория
12 Количество комнат 396 м²
€ 650,000
Продаётся трёхэтажный дом на 5 квартир с мебелью. Первая линия от моря. Свой причал. На п…
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