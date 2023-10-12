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Отели с видом на горы в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
15
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
4
Сушчепан
4
Мелинье
3
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2 объекта найдено
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 400 м²
Добро пожаловать, на замечательную виллу с 2-мя причалами для лодок, и парковкой для автомоб…
€3,50 млн
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Херцег-Нови, Черногория
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
⚡⚡⚡Продаётся  дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного пользования. 📍Х…
€520,000

Типы недвижимости в Херцег-Нови

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