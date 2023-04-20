Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Гостиницы, отели
Отели в Херцег-Нови, Черногория
Херцег-Нови
20
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
7
Биела
6
Zelenika-Kuti
3
Lustica
1
Отель
Очистить
43 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 6 комнат
Каменари, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат
464 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
411 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
Отель 11 спален
Херцег-Нови, Черногория
650 м²
€ 1,900,000
NUM 802 Продается мини-отель на курорте Игало, недалеко от города Герцег-Нови, который нахо…
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
€ 785,000
NUM 804 Недалеко от центра Герцег-Нови находится мини-отель общей площадью 300 м2. Объект …
Отель 16 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
830 м²
€ 1,250,000
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
400 м²
€ 1,150,000
NUM 808 Мини-отель расположен в тихой части Герцег-Нови. На участке 1000 м2 есть дом 400 м…
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
450 м²
€ 950,000
NUM 1384 Мини-отель на первой линии в продаже. Отель расположен в Герцег-Нови, регион Дженов…
Отель 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
€ 666,000
NUM 1476 Дом / мини-отель на продажу для отдыха и деловой жизни. Дом расположен в деревне Б…
Отель 22 спальни
Херцег-Нови, Черногория
800 м²
€ 4,000,000
NUM 1335 Продается трехзвездочный отель, расположенный на первой линии от моря в Баосичи, …
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
790 м²
€ 2,450,000
NUM 2317 Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег-Нови. Площадь отеля сост…
Отель 12 спален
Херцег-Нови, Черногория
350 м²
€ 950,000
NUM 2528 Продается четырехэтажный мини-отель в районе Баосичи, недалеко от города Герцег-Но…
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
705 м²
€ 1,450,000
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
Отель
Херцег-Нови, Черногория
800 м²
€ 12,000,000
K2-039. Отель в Мелине, первая береговая линия. Отель находится на берегу Которского залива,…
Отель 5 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат
2 100 м²
Количество этажей 6
€ 10,000,000
K2-048. Современный отель на первой линии с собственным пляжемОтель на продажу в Игало, мест…
Отель
Херцег-Нови, Черногория
370 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
K5-130. Family apartment hotel on the first line in SavinaFor sale family apart-hotel in Sav…
Отель 9 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
9 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Небольшой отель на первой линии Кумбора. Номерной фонд гостиницы рассчитан на 20 человек, ес…
Отель 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
Небольшой отель на первой линии моря! Пешеходная набережная в старом городе Херцег Нови, отл…
Отель 14 комнат
Сушчепан, Черногория
14 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Хорошее предложение небольшого бизнеса! Продажа апарт-отеля/хостела в центре города Игало. П…
Отель 12 комнат
Херцег-Нови, Черногория
12 Количество комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 680,000
Продается прекрасный дом с апартаментами в районе Савино, Герцег Нови. Дом состоит из трех э…
Отель 14 комнат
Херцег-Нови, Черногория
14 Количество комнат
342 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается мини-отель в пригороде Герцег - Нови, поселке Мелине. Три этажа, общей площадью 34…
Отель 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
500 м²
€ 650,000
Код объекта - 1.20.17.9121Первая линия Черногория, Херцег Нови, Нивице Территория участка – …
Отель 28 комнат
Херцег-Нови, Черногория
28 Количество комнат
2 126 м²
Количество этажей 4
€ 2,000,000
Отель расположен на набережной Pet Danica, первая линия моря. Это внушительное здание, постр…
Отель 24 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
24 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Недвижимость расположена на южном склоне Савины, в жилом районе, где много частных вилл и ап…
Отель 18 комнат
Херцег-Нови, Черногория
18 Количество комнат
1 000 м²
Количество этажей 4
€ 7,000,000
Бутик отель расположен на первой линии, а частный пляж отеля, представляющий собой оборудова…
Отель 28 комнат
Сушчепан, Черногория
28 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Отель расположен практически на первой линии моря (50 метров) в Игало и располагает 16 номер…
Отель 11 комнат
Сушчепан, Черногория
11 Количество комнат
673 м²
Количество этажей 4
€ 770,000
Отель в Игало расположен в 50 метрах от песчаного пляжа, в двух минутах ходьбы, в непосредст…
Отель 15 комнат
Биела, Черногория
15 Количество комнат
665 м²
Количество этажей 3
€ 2,600,000
Прекрасный отель 4*, расположен на побережье Которского залива в поселке Биела. Отель находи…
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат
3 300 м²
Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…
Отель
Lustica, Черногория
460 м²
€ 2,000,000
Код объекта - 1.28.17.7181Продается отель в Крашичах на первой линии моря со своим пляжем па…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты