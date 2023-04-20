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Коммерческая недвижимость в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
31
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
18
Zelenika-Kuti
17
Биела
13
Lustica
5
Зеленика
2
Podi-Sasovici
1
97 объектов найдено
Отель 6 комнат в Каменари, Черногория
Отель 6 комнат
Каменари, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 270 м² Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Отель 9 комнат в Каменари, Черногория
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 436,000
U7-002. Участок с видом на море в МелинеПродается в Мелине  земля для строительства гос…
Доходный дом в Херцег-Нови, Черногория
Доходный дом
Херцег-Нови, Черногория
82 м²
€ 310,000
Продажа офисных помещений на набережной Герцег-Нови Местонахождение: Герцег-Нови Площадь: 82…
Доходный дом в Lustica, Черногория
Доходный дом
Lustica, Черногория
370 м²
€ 1,590,000
Этот большой дом площадью 370 м2 с террасами 210 м2 расположен на первой линии в Крашичах. У…
Доходный дом в Ратишевина, Черногория
Доходный дом
Ратишевина, Черногория
361 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…
Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 780,000
U7-001. Участок в центре Герцег Нови для строительстваУчасток 1550 м2 с хорошими условиями в…
Отель 5 спален в Биела, Черногория
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат 411 м² Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
Отель 11 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 11 спален
Херцег-Нови, Черногория
650 м²
€ 1,900,000
NUM 802 Продается мини-отель на курорте Игало, недалеко от города Герцег-Нови, который нахо…
Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
75 м²
€ 350,000
NUM 868 Продается кафе с террасой, расположенное на набережной ( 12 метров до моря ). Площа…
Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
€ 785,000
NUM 804 Недалеко от центра Герцег-Нови находится мини-отель общей площадью 300 м2. Объект …
Отель 16 спален в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Отель 16 спален
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
830 м²
€ 1,250,000
NUM 805 В курортном городе Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект распо…
Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
400 м²
€ 1,150,000
NUM 808 Мини-отель расположен в тихой части Герцег-Нови. На участке 1000 м2 есть дом 400 м…
Коммерческая в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
206 м²
€ 245,000
NUM 1360 Кафе для срочной продажи, расположенное у Адриатического моря в Черногории, на пл…
Отель 9 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 9 спален
Херцег-Нови, Черногория
450 м²
€ 950,000
NUM 1384 Мини-отель на первой линии в продаже. Отель расположен в Герцег-Нови, регион Дженов…
Отель 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
€ 666,000
NUM 1476 Дом / мини-отель на продажу для отдыха и деловой жизни. Дом расположен в деревне Б…
Отель 22 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Отель 22 спальни
Херцег-Нови, Черногория
800 м²
€ 4,000,000
NUM 1335 Продается трехзвездочный отель, расположенный на первой линии от моря в Баосичи, …
Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
790 м²
€ 2,450,000
NUM 2317 Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег-Нови. Площадь отеля сост…
Отель 12 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 12 спален
Херцег-Нови, Черногория
350 м²
€ 950,000
NUM 2528 Продается четырехэтажный мини-отель в районе Баосичи, недалеко от города Герцег-Но…
Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
705 м²
€ 1,450,000
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
Коммерческая в Игало, Черногория
Коммерческая
Игало, Черногория
€ 300,000
U5-1030. Участок в Звинье с видом на море Продается участок в Звинье 10.000м2. С видом на мо…
Коммерческая в Каменари, Черногория
Коммерческая
Каменари, Черногория
€ 18,870,500
U4-077. Панорамный участок на первой линии в Каменари. Продается панорамный участок на перво…
Коммерческая в Биела, Черногория
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 330,000
U2-150. Great plot only 80 m from the beach in BijelaFor sale is great flat plot for buildin…
Коммерческая в Zelenika-Kuti, Черногория
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 150,000
U2-140. Plac u naselju Baošići Parcela se nalazi samo 200 metara od mora i okružena je živo…
Коммерческая в Биела, Черногория
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 110,000
U2-049. Veličanstveno zemljište sa panoramskim pogledom u selu Bijela Veličanstvena parcela …
Коммерческая в Мойдеж, Черногория
Коммерческая
Мойдеж, Черногория
€ 215,000
U2-347. Урбанизированный участок для строительства гостиницы. Продается урбанизированный уча…
Коммерческая в Zelenika-Kuti, Черногория
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
300 м²
€ 500,000
K2-037. Mini Hotel in KumborA villa on the coastline of Kumbor holiday village for sale. The…
Коммерческая в Zelenika-Kuti, Черногория
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
86 м²
€ 280,000
K2-037-1. Cafe with a pier on the first line in KumborA cafe for renovation, with its own ma…
Коммерческая в Zelenika-Kuti, Черногория
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
3 600 м²
€ 4,500,000
K2-003. Четырехзвездочный отель в отеле KumborFrontline продается в Кумборе, регион Херцег-Н…
Коммерческая в Сушчепан, Черногория
Коммерческая
Сушчепан, Черногория
€ 650,000
U2-225. Урбанизированная земля в центре ИгалоРазрешенное строительство 1700 кв. 1400 кв.м пл…

Недвижимость в Херцег-Нови как возможность спокойной размеренной жизни в центре Европы

Небольшой черногорский Херцег-Нови расположен на побережье Которского залива в Адриатике. Холмистая долина, на которой расположился этот живописный город, превратила его в «город тысячи ступеней» — излюбленное место отдыха многочисленных туристов. Иностранных инвесторов привлекает сюда возможность бюджетного приобретения недвижимости. Стоимость недвижимости в Херцег-Нови обусловлена:

  • уникальной природой;
  • спокойной размеренной жизнью в центре Европы;
  • хорошей транспортной доступностью.

Тенденции изменения стоимости недвижимости в Херцег-Нови

Вступление Черногории в НАТО подстегнуло к ней интерес европейцев. По популярности она занимает седьмое место среди всех направлений по приобретению зарубежной недвижимости. С 2017 года стоимость недвижимости в Черногории ежегодно увеличивается. Если в туристически раскрученной Будве стоимость домов увеличилась на 30%, то стоимость недвижимости в Херцег-Нови повысилась в среднем на 8%.

Сейчас купить недвижимость в Херцег-Нови можно за €2,5 тыс./кв. м. — это будет премиальный сегмент. Бюджетные студии или апартаменты на вторичном рынке стоят от €1,6 тыс./кв. м. за полностью меблированную квартиру в полукилометре от моря. Некоторые варианты предлагают приобретение ВНЖ одновременно с приобретением жилых кв. м.

Потенциал развития Херцег-Нови

Возведение на территории муниципалитета элитного проекта Portnovi с мариной для яхт, комплексом апартаментов, роскошными виллами и сетевым европейским отелем One&Only стимулирует активность инвесторов в этом регионе.

Госпрограмма «Гражданство Черногории за инвестиции», действующая в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г., предполагает льготное получение иностранцами 2000 паспортов гражданина страны. Эти 2 фактора окажут значительное влияние на повышение стоимости недвижимости в Херцег-Нови в ближайшее время.

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