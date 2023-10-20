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Отели в Golubovci City Municipality, Черногория

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1 объект найдено
Отель 5 спален в Ponari, Черногория
Отель 5 спален
Ponari, Черногория
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Просторная вилла 400м2 оснащена системой парового отопления, резервуаром для воды на 35 м3,…
€300,000
Realting.com
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