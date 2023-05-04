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Коммерческая недвижимость в Golubovci, Черногория

2 объекта найдено
Коммерческая в Golubovci, Черногория
Коммерческая
Golubovci, Черногория
€ 74,000
U3-154. Участок в селе Голубовцы, недалеко от Подгорицы. Участок площадью 4000 кв. Располож…
Коммерческая в Golubovci, Черногория
Коммерческая
Golubovci, Черногория
€ 95,000
U3-153. Земельный участок возле Подгорицы Продается участок 3300 кв. Отель расположен в дере…
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