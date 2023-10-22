ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Черногория
Donja Lastva
Офисы
Продажа офисных помещений в Donja Lastva, Черногория
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
1
1
47 м²
ПП на первом этаже, состоящий из одной комнаты с кухней и туалетом
€56,545
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Черногория
Код объекта - 1.20.16.2578Собственный участок 200 м2 на берегу моря с разрешением под кафе-р…
€296,331
Рекомендовать
Отель с кондиционером, с террасой
Сутоморе, Черногория
715 м²
Уютная современная гостиница, расположенна среди сосен и кипарисов в небольшом городке Сутом…
€1,90 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с террасой
Черногория
169 м²
Код объекта - 00641Нежилое, рабочее помещение, на берегу моря. Площадь: 169m2 +терраса На бе…
€500,799
Рекомендовать
Отель 17 спален
Черногория
17
Код объекта - 1.30.17.11470Отель в Бечичи на 17 апартаментов 7 студий 10 однокомнатных апарт…
€1,98 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Черногория
115 м²
Код объекта - 2.25.16.1924Продается автосервис в Баре. Площадь 115м2, на участке земли 600м2…
€395,108
Рекомендовать
Отель 12 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Будва, Черногория
12
400 м²
4
Небольшой отель в хорошем районе города Будва. Рядом магазины, кафе и ресторана. До моря бук…
€1,09 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Бечичи, Черногория
1 490 м²
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина» …
€2,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с Parking Garage
Подгорица, Черногория
1 990 м²
Подгорица, Преко Мораче — Большое коммерческое помещение без отделки на продажу Отличное биз…
Цена по запросу
Рекомендовать
Доходный дом
Будва, Черногория
84 м²
Хостел на продажу в Подкошлюне, тихой жилой части Будвы - Черногория. Этот комфортабельный д…
€247,977
Рекомендовать
Отель 20 спален
Черногория
20
800 м²
Код объекта - 5.25.17.10467Отель в Сутоморе , общей площадью 800м2, в 80 метрах от песчаного…
€1,67 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с видом на море
Черногория
400 м²
Код объекта - 00129Новый 3-х этажный площадью 400м2 : 11 отдельных апартамнентов и квартира.…
€395,108
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL