Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Даниловград

Коммерческая недвижимость в Община Даниловград, Черногория

3 объекта найдено
Отель 7 спален в Община Даниловград, Черногория
Отель 7 спален
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 7
Площадь 400 м²
€ 250,000
Коммерческая в Община Даниловград, Черногория
Коммерческая
Община Даниловград, Черногория
€ 310,000
Коммерческая в Община Даниловград, Черногория
Коммерческая
Община Даниловград, Черногория
€ 128,800
Realting.com
Перейти