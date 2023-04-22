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Коммерческая недвижимость в Даниловград, Черногория

3 объекта найдено
Отель 7 спален в Община Даниловград, Черногория
Отель 7 спален
Община Даниловград, Черногория
400 м²
€ 250,000
Код объекта - 5.27.17.10808 Предлагается к продаже или аренде мини-отель на берегу реки З…
Коммерческая в Община Даниловград, Черногория
Коммерческая
Община Даниловград, Черногория
€ 310,000
U3-157. Земельный участок в Даниловграде Земельный участок в Даниловграде Площадь 5700 м2. …
Коммерческая в Община Даниловград, Черногория
Коммерческая
Община Даниловград, Черногория
€ 128,800
U5-111. Large urbanized plot in DanilovgradFor sale excellent flat plot of 6,500 m2 is …
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