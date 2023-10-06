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Склады в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Склад 1 комната в Будва, Черногория
Склад 1 комната
Будва, Черногория
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Техническое помещение 70м2 в районе Розино, Будва. Находится в цокольном этаже. Два прохо…
€70,000
Realting.com
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