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Коммерческая
Черногория
Будва
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны с видом на горы в Будве, Черногория
коммерческая недвижимость
146
отели
47
офисы
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доходные дома
4
инвестиционная недвижимость
3
Ресторан, кафе
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