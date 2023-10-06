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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Будве, Черногория

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13 объектов найдено
Доходный дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Доходный дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Продается новое элитное здание в строящемся комплексе с фантастическим видом на море, в неск…
€4,00 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Площадь 1 340 м²
Количество этажей 3
ПОРТО БУДВА – СПА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР — Комплекс Порто Будва: Комплекс Porto Budva со…
€5,72 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L16, площадь 117,03 м2. Помещение имеет собственный выход на пешеходн…
€1,40 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L25, площадь 100 м2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную …
€1,20 млн
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L17,площадь 98.68 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную…
€888,120
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Коммерческое  помещенин L7-72,34 м2 плюс терраса 60м2, расположена на первом этаже, напротив…
€880,000
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L18, площадь 95.51 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходну…
€859,590
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L11, площадью 79,73 м2 на первом этаже. Помещение имеет собственный в…
€637,760
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L12, площадью 76,37 м2 на 1 этаже. Помещение имеет собственный выход …
€610,960
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 300 м²
Продажа! Великолепный апарт - отель в Будве на 11 номеров, центр Будвы. Площадь:  300 кв…
€1,32 млн
Отель 11 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города в Будва, Черногория
Отель 11 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 592 м²
 Предлагаем на продажу  - действующий  аппарт- отель 3*  на 11 апартаментов в  г. БУДВА …
€720,000
Отель 8 комнат с парковкой, с видом на горы в Будва, Черногория
Отель 8 комнат с парковкой, с видом на горы
Будва, Черногория
Комнаты 8
Площадь 215 м²
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого …
€350,000
Отель 7 комнат с парковкой, с террасой, с видом на горы в Будва, Черногория
Отель 7 комнат с парковкой, с террасой, с видом на горы
Будва, Черногория
Комнаты 7
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
К продаже предлагается апарт-отель в уютном районе Будвы. Отель прекрасно подойдёт для семей…
€720,000
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