ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Черногория
Будва
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Будве, Черногория
коммерческая недвижимость
146
отели
47
офисы
11
доходные дома
4
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Доходный дом с парковкой
Черногория, Черногория
391 м²
4
В Донья Ластва, в очень солнечном месте в самом сердце залива, мы предлагаем апарт-отель с б…
€1,79 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория, Черногория
123 м²
Ресторан с двухуровневой квартирой на продажу, Прчань Ресторан и квартира расположены в стар…
€1,27 млн
Рекомендовать
Коммерческая 12 спален
Тиват, Черногория
12
12
363 м²
Полностью меблированный мини-отель на набережной на продажу расположен рядом со старой город…
€1,69 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Доброта, Черногория
U2-237. Plot with sea view
€90,153
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория, Черногория
1 100 м²
Полностью действующий отель на продажу, Утьеха Площадь: 1100 м2, включая террасы Участок: 13…
€794,102
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни
Черногория, Черногория
4
146 м²
Код объекта - 2.25.11.10619Двухэтажный дом с видом на море. Площадь дома 146м2. Участок земл…
€277,936
Рекомендовать
Отель 22 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Черногория, Черногория
22
Общая площадь 1870 кв.м, 22 апартамента плюс пиццерия, кухня, постирочная Со всех этажей кро…
€2,18 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€248,157
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
1
1
60 м²
€39,876
Рекомендовать
Доходный дом
Черногория, Черногория
450 м²
Небольшой отель в Дженовичи на первой линии. Отель 450 м2, а земельный участок 221 м2. Он со…
€942,997
Рекомендовать
Отель 33 спальни
Бечичи, Черногория
33
1 800 м²
NUM 1400 Отель на продажу в Бечичи, недалеко от туристического города Будва. Общая площадь о…
€2,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Община Будва, Черногория
300 м²
Терраса 1: 100 м2 Терраса 2: 80 м2 Помещение расположено на первом этаже и включает в себя 2…
€704,766
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL