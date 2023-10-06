Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Община Будва
  5. Складские помещения

Склады с бассейном в Община Будва, Черногория

коммерческая недвижимость
273
рестораны
5
отели
103
офисы
12
доходные дома
9
инвестиционная недвижимость
9
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе в Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
Площадь 171 м²
Код объекта - 4.25.16.10102Двухэтажное коммерческое помещение в центре Бара Характеристики о…
€297,788
Отель с террасой в Черногория, Черногория
Отель с террасой
Черногория, Черногория
Площадь 1 000 м²
Код объекта - 00197Новый 4-х этажный отель общей площадью 1000м2. На первом этаже : 2 четыре…
€777,068
Коммерческая 20 спален в Котор, Черногория
Коммерческая 20 спален
Котор, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 2 630 м²
Waterfront hotel for sale situated in village Stoliv near Kotor, Montenegro.Stoliv is a smal…
Цена по запросу
Доходный дом в Черногория, Черногория
Доходный дом
Черногория, Черногория
Площадь 450 м²
Небольшой отель в Дженовичи на первой линии. Отель 450 м2, а земельный участок 221 м2. Он со…
€942,997
Коммерческая в Buljarica, Черногория
Коммерческая
Buljarica, Черногория
Площадь 700 м²
Предлагается готовый гостиничный бизнес в Петроваце по цене ниже рыночной. Это действующий а…
€687,406
Коммерческая в Черногория, Черногория
Коммерческая
Черногория, Черногория
Площадь 26 м²
Код объекта - 1.28.730.11813Студия от застройщика в 600 метрах от люксового курорта Porto Mo…
€113,160
Отель 19 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 19
Площадь 790 м²
NUM 2317 Продается отель всего в 50 метрах от моря в Биеле, Херцег-Нови. Площадь отеля сост…
€2,45 млн
Отель 9 спален с Spalni в Черногория, Черногория
Отель 9 спален с Spalni
Черногория, Черногория
Количество спален 9
Площадь 215 м²
Код объекта - 2.25.17.8122КОМПЛЕКС расположен в БАРСКОЙ Ривьере, перед городом Сутоморе, в З…
€846,805
Отель 19 комнат с парковкой, с террасой, с видом на город в Сутоморе, Черногория
Отель 19 комнат с парковкой, с террасой, с видом на город
Сутоморе, Черногория
Комнаты 19
Площадь 399 м²
Количество этажей 3
Небольшой, уютный апарт-отель находится в местечке Сутоморе, Барская Ривьера. До города Бар …
€418,421
Отель 10 спален для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Черногория, Черногория
Отель 10 спален для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Черногория, Черногория
Количество спален 10
Площадь 420 м²
Код объекта - 2.25.17.2129Мини-отель с 10 апартаментами в Шушани. Площадь объекта 420м2. Зем…
€597,744
Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Котор, Черногория
Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Котор, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Дом представляет собой исторический памятник архитектуры, один из самых старых домом в з…
€1,59 млн
Ресторан, кафе в Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
Площадь 52 м²
Код объекта - 1 .25.16.6999Офисное помещение на набережной города Бар, территориально напрот…
€148,894
Realting.com
Перейти