Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Община Будва
  5. Складские помещения

Склады с видом на горы в Община Будва, Черногория

коммерческая недвижимость
273
рестораны
5
отели
103
офисы
12
доходные дома
9
инвестиционная недвижимость
9
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с видом на море в Станишичи, Черногория
Коммерческая с видом на море
Станишичи, Черногория
U4-265. Urbanised plot in Stanisici For sale urbanised plot with sea view in Stanisici, Budv…
€1,23 млн
Коммерческая с видом на море в Дженовичи, Черногория
Коммерческая с видом на море
Дженовичи, Черногория
U2-043. Продается большая недвижимость на первом прибрежном участке площадью 1 873 кв. Он ра…
€2,53 млн
Коммерческая с лифтом, с сауной в Черногория, Черногория
Коммерческая с лифтом, с сауной
Черногория, Черногория
Код объекта - 1.25.18.3915Земельный участок со своим выходом на море. Участок находится в ку…
€397,051
Коммерческая с видом на море в Будва, Черногория
Коммерческая с видом на море
Будва, Черногория
U4-225. Урбанизированная недвижимость в БудвеПродается крупная урбанизированная недвижимость…
€3,09 млн
Отель 11 спален с террасой, с видеонаблюдением, с сауной в Черногория, Черногория
Отель 11 спален с террасой, с видеонаблюдением, с сауной
Черногория, Черногория
Количество спален 11
Площадь 540 м²
Код объекта - 1.25.2.9767Готовый бизнес мини-отель в Зеленом Поясе   Продается готовый работ…
€597,744
Отель 42 комнаты с парковкой, с террасой, с бассейном в Будва, Черногория
Отель 42 комнаты с парковкой, с террасой, с бассейном
Будва, Черногория
Комнаты 42
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 4
Отель на продажу в Будве, всего в 200 метрах от пляжа. Площадь отеля составляет 1150 м2, ест…
€2,09 млн
Коммерческая в Шишичи, Черногория
Коммерческая
Шишичи, Черногория
U4-288. Урбанизированный участок в РадановичахПродается коммерческий или жилой участок площа…
€255,434
Отель 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Отель 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
NUM 1476 Дом / мини-отель на продажу для отдыха и деловой жизни. Дом расположен в деревне Б…
€650,000
Отель 23 спальни в Бар, Черногория
Отель 23 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 23
Площадь 853 м²
NUM 2976 Продается четырехэтажный мини-отель в районе Добре Воде, в 7 км от города Бар. Зд…
€1,30 млн
Ресторан, кафе в Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
Площадь 52 м²
Код объекта - 1 .25.16.6999Офисное помещение на набережной города Бар, территориально напрот…
€148,894
Отель 14 комнат с парковкой, с террасой, с видом на город в Херцег-Нови, Черногория
Отель 14 комнат с парковкой, с террасой, с видом на город
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 14
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Продается мини-отель в пригороде Герцег - Нови, поселке Мелине. Три этажа, общей площадью 34…
€747,181
Отель с парковкой, с балконом, с мебелью в Morinj, Черногория
Отель с парковкой, с балконом, с мебелью
Morinj, Черногория
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
€6,86 млн
Realting.com
Перейти