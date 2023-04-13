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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
72
5 объектов найдено
Отель 40 комнатв Община Будва, Черногория
Отель 40 комнат
Община Будва, Черногория
40 Количество комнат 2 480 м² Количество этажей 4
€ 5,200,000
Современный 4-звездочный отель, расположенный в Будве, Черногория. Общая площадь: 2480м2 4 э…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м² Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 3 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Отель 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
242 м²
€ 1,800,000
В комплексе Dukley Gardens 36 резиденций с 202 апартаментами класса de luxe с площадями от 1…
Коммерческаяв Seoca, Черногория
Коммерческая
Seoca, Черногория
€ 1,500
Будва, Сеоца – Жилой комплекс с великолепным видом на море на продажу Новый жилой комплекс н…
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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