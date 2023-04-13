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Realting.com
Черногория
Община Будва
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
72
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50 объектов найдено
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Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Коммерческая
Бечичи, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 345,000
U4-289. Урбанизированный участок в Тудоровичи с видом на мореПродается урбанизированный учас…
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …
Отель 40 комнат
Община Будва, Черногория
40 Количество комнат
2 480 м²
Количество этажей 4
€ 5,200,000
Современный 4-звездочный отель, расположенный в Будве, Черногория. Общая площадь: 2480м2 4 э…
Коммерческая
Милочер, Черногория
€ 1,300,000
U4-285. Урбанизированный участок в КульжацеПродается урбанизированный участок в Кульжаце с п…
Коммерческая
Пржно, Черногория
€ 279,000
U4-274. Урбанизированный участок в Прно.Продается панорамный урбанизированный участок в Прно…
Коммерческая
Станишичи, Черногория
€ 1,223,000
U4-265. Urbanised plot in Stanisici For sale urbanised plot with sea view in Stanisici, Budv…
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,400,000
U4-502-1. Участок в Бечичи Участок для продажи в Бечичи, Будва Ривьера Черногория Проект ст…
Коммерческая
Lapcici, Черногория
7 461 м²
€ 10,000,000
К4-131. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИСПАНИЯ И ВЕСТИ С НЕОБХОДИМЫМИ ПАНОРАМИЧЕСКИМИ ВИДОМИ НА МОРЕ ПРОДАЕТ…
Отель
Seoca, Черногория
1 680 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
К4-132. Продается отель в Seoce Hotel на продажу. Цена 600 000 евро. Есть разрешение на стро…
Коммерческая
Станишичи, Черногория
300 м²
1/5 Этаж
€ 1
K4-1093. Панорамный ресторан в БечичиПродается панорамный ресторан площадью 300м2 в жилом ко…
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Отель
Борети, Черногория
600 м²
Количество этажей 4
€ 1,500,000
К4-101. Отель в БечичиДля продажи хороший отель в Бечичи с бассейном.& NBSP; Площадь отеля …
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 600,000
U4-243. Инвестиционный участок в БечичиПродается участок в Бечичи Площадь участка составляе…
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 263,100
U4-049. Участок с панорамным видом в БлизикучеПродается просторный участок с панорамным видо…
Коммерческая
Buljarica, Черногория
1 635 м²
€ 2,000,000
K3-013. Hotel in Buljarica, first coastlineFive-story hotel on the first line in Buljarica (…
Коммерческая
Rustovo, Черногория
€ 1
U1-100. Урбанистический участок с панорамным видом на море в БечичиЗемля для строительства м…
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1
U1-101. Небольшой урбанистический участок в Бечичи с отличным видом на море!Продается строит…
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,100,000
U4-232. Урбанизированный участок в БечичиДля продажи урбанизированный участок в Бечичи, Черн…
Коммерческая
Lapcici, Черногория
€ 750,000
U4-214. Участок в Марковичи, БудваУчасток для продажи в Марковичи, Будва область, Черногория…
Коммерческая
Борети, Черногория
190 м²
3 Этаж
€ 235,000
К4- 106 . Хорошая квартира для хостелаПродается квартира в Бечичи в 100 м от моря, Черногори…
Коммерческая
Борети, Черногория
€ 2,114,748
U3-150. Участок в БечичиПривлекательный урбанизированный участок общей площадью 8667 кв. М д…
Коммерческая
Blizikuce, Черногория
€ 280,800
U4-280. Урбанизированные участки в Близикуче Продается красивый панорамный вид на море в Бли…
Коммерческая
Katun-Rezevici, Черногория
€ 1
U4-282. Участок на линии фронта в Скоциджевойке Продается урбанизированный участок в красиво…
Коммерческая 5 спален
Buljarica, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 470,000
К4-150 . Красивая вилла с апартаментами в БульярикеПродается красивая вилла с апартаментами …
Коммерческая 5 ванных
Бечичи, Черногория
5 ванных комнат
1 521 м²
Количество этажей 4
€ 2,400,000
К4-151. Sweet Hotel с видом на море в Бечичи Продается красивый небольшой отель в Бечичи. & …
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Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
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