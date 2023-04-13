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Купить доходный дом с видом на море в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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Доходный дом В архив
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2 объекта найдено
Доходный дом 9 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Доходный домв Рафаиловичи, Черногория
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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