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Купить доходный дом с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 9 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
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