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Купить доходный дом в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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6 объектов найдено
Доходный дом 9 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
300 м²
€ 710,000
Терраса 1: 100 м2 Терраса 2: 80 м2 Помещение расположено на первом этаже и включает в себя 2…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
1 324 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Трехзвездочный отель всего в 500 метрах от моря в городе Будва. Находится в самом центре гор…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
400 м²
€ 1,100,000
Продается большой дом с 12 апартаментами в Поткошлюне, в 200 метрах от моря. Недвижимость 40…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
700 м²
€ 1,300,000
Шестиэтажный жилой дом, расположенный в центре Будвы. Всего одиннадцать квартир (студии, одн…
Доходный домв Рафаиловичи, Черногория
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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