Купить ресторан с бассейном в Община Будва, Черногория

Отель 5 спален durasevici, Черногория 6 Количество комнат 5 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3

€ 1,558,430

K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…