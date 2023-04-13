Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Рестораны, кафе

Купить ресторан с бассейном в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
2
Ресторан, кафе В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 37 спаленв Будва, Черногория
Отель 37 спален
Будва, Черногория
1 800 м²
€ 4,169,048
NUM 1158 Отель расположен в центре Будвы, между двумя бульварами на расстоянии 100 метров от…
Ресторан, кафев Черногория, Черногория
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
19 м²
€ 54,595
Код объекта - 5.25.16.10310Предлагаем к продаже коммерческое помещение в городе Бар площадью…
Коммерческая 2 спальнив Черногория, Черногория
Коммерческая 2 спальни
Черногория, Черногория
64 м²
€ 49,632
Код объекта - 2.25.11.6827Половина двухэтажного дома под реконструкцию в Сутоморе. Площадь д…
Отель 5 спаленв durasevici, Черногория
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,558,430
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Отель 14 спаленв Черногория, Черногория
Отель 14 спален
Черногория, Черногория
850 м²
€ 1,191,156
Код объекта - 2.25.17.1425Мини-отель в Баре. Площадь 850м2, на участке земли 675м2 14 апарта…
Отель 19 спаленв Херцег-Нови, Черногория
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
705 м²
€ 1,433,170
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
Отель 6 спаленв Черногория, Черногория
Отель 6 спален
Черногория, Черногория
133 м²
€ 645,210
Код объекта - 1.20.17.7563К продаже открыт миниотель в районе Нивице, обштина Херцег-Нови.Ко…
Коммерческаяв Херцег-Нови, Черногория
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 3,474,206
K2-019. Мини-отель в Herceg NoviMini-отель "Kukolyac" на первой линии пешеходной набережной …
Отель 8 спаленв Черногория, Черногория
Отель 8 спален
Черногория, Черногория
600 м²
€ 2,283,050
Код объекта - 00593Отель 4* — Каменари Площадь: 600м2 Отель имеет 8 апартаментов оборудованн…
Отельв Черногория, Черногория
Отель
Черногория, Черногория
108 м²
€ 124,079
Код объекта - 4.25.17.10607 Двухэтажный мини-отель рядом с морем в Утехе Двухэтаж…
Доходный домв Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 543,616
Участок, на котором расположен этот дом/мини-отель, имеет площадь 437м2. В доме 6 квартир в …
Коммерческаяв Борети, Черногория
Коммерческая
Борети, Черногория
€ 992,630
U4-286. Урбанизированный участок в БечичиПродается урбанизированный участок в Бечичи для зда…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти