Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Рестораны, кафе
Купить ресторан с бассейном в Община Будва, Черногория
Свети-Стефан
2
Ресторан, кафе
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 37 спален
Будва, Черногория
1 800 м²
€ 4,169,048
NUM 1158 Отель расположен в центре Будвы, между двумя бульварами на расстоянии 100 метров от…
Ресторан, кафе
Черногория, Черногория
19 м²
€ 54,595
Код объекта - 5.25.16.10310Предлагаем к продаже коммерческое помещение в городе Бар площадью…
Коммерческая 2 спальни
Черногория, Черногория
64 м²
€ 49,632
Код объекта - 2.25.11.6827Половина двухэтажного дома под реконструкцию в Сутоморе. Площадь д…
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,558,430
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Отель 14 спален
Черногория, Черногория
850 м²
€ 1,191,156
Код объекта - 2.25.17.1425Мини-отель в Баре. Площадь 850м2, на участке земли 675м2 14 апарта…
Отель 19 спален
Херцег-Нови, Черногория
705 м²
€ 1,433,170
NUM 3367 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Игал…
Отель 6 спален
Черногория, Черногория
133 м²
€ 645,210
Код объекта - 1.20.17.7563К продаже открыт миниотель в районе Нивице, обштина Херцег-Нови.Ко…
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 3,474,206
K2-019. Мини-отель в Herceg NoviMini-отель "Kukolyac" на первой линии пешеходной набережной …
Отель 8 спален
Черногория, Черногория
600 м²
€ 2,283,050
Код объекта - 00593Отель 4* — Каменари Площадь: 600м2 Отель имеет 8 апартаментов оборудованн…
Отель
Черногория, Черногория
108 м²
€ 124,079
Код объекта - 4.25.17.10607 Двухэтажный мини-отель рядом с морем в Утехе Двухэтаж…
Доходный дом
Бар, Черногория
€ 543,616
Участок, на котором расположен этот дом/мини-отель, имеет площадь 437м2. В доме 6 квартир в …
Коммерческая
Борети, Черногория
€ 992,630
U4-286. Урбанизированный участок в БечичиПродается урбанизированный участок в Бечичи для зда…
Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты