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Купить ресторан с видом на море в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
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Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафев Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Рафаиловичи, Черногория
Ресторан, кафе
Рафаиловичи, Черногория
190 м²
Цена по запросу
Будва, Бечичи —  Ресторан в прекрасном месте, на продажу Это место находится в прекрасном ме…
Ресторан, кафев Seoca, Черногория
Ресторан, кафе
Seoca, Черногория
533 м²
€ 1,900,000
Будва, Яз — Просторный двухэтажный ресторан в отличном месте на пляже Яз на продажу Двухэтаж…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

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