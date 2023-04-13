Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Офисы

Продажа офисных помещений в Община Будва, Черногория

Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офисв Община Будва, Черногория
Офис
Община Будва, Черногория
169 м²
€ 507,000
Код объекта - 00641Нежилое, рабочее помещение, на берегу моря. Площадь: 169m2 +терраса На бе…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти