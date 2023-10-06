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Realting.com
Коммерческая
Черногория
Община Будва
Коммерческая недвижимость с видом на горы в Община Будва, Черногория
Будва
146
Бечичи
42
Петровац
11
Рафаиловичи
9
Борети
7
Buljarica
6
Пржно
6
Marovici
5
Свети-Стефан
4
Blizikuce
3
Katun-Rezevici
3
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20 объектов найдено
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Доходный дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Продается новое элитное здание в строящемся комплексе с фантастическим видом на море, в неск…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Община Будва, Черногория
4
Приятный семейный отель расположен в Перазича До , (недалеко от Будвы) популярное место сре…
€3,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
1 340 м²
3
ПОРТО БУДВА – СПА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР — Комплекс Порто Будва: Комплекс Porto Budva со…
€5,72 млн
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
117 м²
1
Коммерческое помещение L16, площадь 117,03 м2. Помещение имеет собственный выход на пешеходн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
100 м²
1
Коммерческое помещение L25, площадь 100 м2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную …
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
98 м²
1
Коммерческое помещение L17,площадь 98.68 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную…
€888,120
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
72 м²
1
Коммерческое помещенин L7-72,34 м2 плюс терраса 60м2, расположена на первом этаже, напротив…
€880,000
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
95 м²
1
Коммерческое помещение L18, площадь 95.51 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходну…
€859,590
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
79 м²
1
Коммерческое помещение L11, площадью 79,73 м2 на первом этаже. Помещение имеет собственный в…
€637,760
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
76 м²
1
Коммерческое помещение L12, площадью 76,37 м2 на 1 этаже. Помещение имеет собственный выход …
€610,960
Рекомендовать
Коммерческая 30 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
30
2 688 м²
The hotel was built in 2019. The official opening took place on July 15, 2021. It is located…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
27
10
800 м²
Мини-отель с бассейном и видом на море в Бечичах Объект построен 2010 году. Общая площадь з…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с мебелью, с лифтом
Marovici, Черногория
2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель располож…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
11
11
300 м²
Продажа! Великолепный апарт - отель в Будве на 11 номеров, центр Будвы. Площадь: 300 кв…
€1,32 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Будва, Черногория
11
12
592 м²
Предлагаем на продажу - действующий аппарт- отель 3* на 11 апартаментов в г. БУДВА …
€720,000
Рекомендовать
Отель 30 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пржно, Черногория
30
30
Отель находится на курорте Святой Стефан - это визитная карточка Черногории, самый дорогой и…
€5,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Katun-Rezevici, Черногория
10
4
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
5
5
420 м²
2
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
€650,000
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Отель 8 комнат с парковкой, с видом на горы
Будва, Черногория
8
215 м²
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого …
€350,000
Рекомендовать
Отель 7 комнат с парковкой, с террасой, с видом на горы
Будва, Черногория
7
435 м²
3
К продаже предлагается апарт-отель в уютном районе Будвы. Отель прекрасно подойдёт для семей…
€720,000
Рекомендовать
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