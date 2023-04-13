Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
4
Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 9 спаленв Борети, Черногория
Инвестиционная 9 спален
Борети, Черногория
7 ванных комнат 330 м²
€ 650,000
Площадь:  двор 189 кв.м. + основание дома 141 кв.м. Участок: 330 кв.м. До моря: 500 м.,  п…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти