Купить инвестиционная недвижимость в Община Будва, Черногория

Инвестиционная с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Община Будва, Черногория 7 Этаж

€ 872,000

13 квартир в жилом доме с бассейном в 1000 тонн от пляжа Бечичи в Будве, Черногория. …