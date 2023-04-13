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Купить инвестиционная недвижимость в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
4
Инвестиционная В архив
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6 объектов найдено
Инвестиционнаяв Свети-Стефан, Черногория
Инвестиционная
Свети-Стефан, Черногория
€ 800,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная 10 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 10 спален
Marovici, Черногория
1 400 м²
€ 750,000
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
Инвестиционная 8 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 8 спален
Marovici, Черногория
600 м²
€ 280,000
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
Инвестиционнаяв Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная
Рафаиловичи, Черногория
35 м²
€ 158,400
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
Инвестиционная с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Община Будва, Черногория
Инвестиционная с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Община Будва, Черногория
7 Этаж
€ 872,000
13 квартир в жилом доме с бассейном в 1000 тонн от пляжа Бечичи в Будве, Черногория. …
Инвестиционная 9 спаленв Борети, Черногория
Инвестиционная 9 спален
Борети, Черногория
7 ванных комнат 330 м²
€ 650,000
Площадь:  двор 189 кв.м. + основание дома 141 кв.м. Участок: 330 кв.м. До моря: 500 м.,  п…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

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недорогая
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