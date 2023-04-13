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Купить отель с видом на горы в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
34
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2 объекта найдено
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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