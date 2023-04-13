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Купить коммерческую недвижимость в Община Будва, Черногория

Свети-Стефан
72
110 объектов найдено
Доходный дом 9 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Отель 9 спаленв Пржно, Черногория
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Marovici, Черногория
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 345,000
U4-289. Урбанизированный участок в Тудоровичи с видом на мореПродается урбанизированный учас…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
334 м²
€ 1,100,000
На продажу предлагается прекрасная и полностью обустроенная Вилла-Отель в городе Бечичи, в н…
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
626 м²
€ 2,003,200
Коммерческое помещение в комплексе Harmonia площадью 626 м2 свободной планировки с отдельным…
Коммерческаяв Борети, Черногория
Коммерческая
Борети, Черногория
626 м²
€ 2,200,000
Продажа и долгосрочная аренда коммерческого помещения в апарт-отеле Harmonia в городе Будва.…
Коммерческаяв Борети, Черногория
Коммерческая
Борети, Черногория
€ 450,000
U4-287. Урбанизированный участок в БечичиПродается урбанизированный участок в Бечичи для зда…
Коммерческаяв Борети, Черногория
Коммерческая
Борети, Черногория
€ 1,000,000
U4-286. Урбанизированный участок в БечичиПродается урбанизированный участок в Бечичи для зда…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
300 м²
€ 710,000
Терраса 1: 100 м2 Терраса 2: 80 м2 Помещение расположено на первом этаже и включает в себя 2…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
1 324 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Трехзвездочный отель всего в 500 метрах от моря в городе Будва. Находится в самом центре гор…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
400 м²
€ 1,100,000
Продается большой дом с 12 апартаментами в Поткошлюне, в 200 метрах от моря. Недвижимость 40…
Доходный домв Община Будва, Черногория
Доходный дом
Община Будва, Черногория
700 м²
€ 1,300,000
Шестиэтажный жилой дом, расположенный в центре Будвы. Всего одиннадцать квартир (студии, одн…
Доходный домв Рафаиловичи, Черногория
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …
Отель 33 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 33 спальни
Бечичи, Черногория
1 800 м²
€ 2,000,000
NUM 1400 Отель на продажу в Бечичи, недалеко от туристического города Будва. Общая площадь о…
Отель 17 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Отель 17 спален
Рафаиловичи, Черногория
795 м²
€ 835,000
NUM 764 Продается мини-отель в небольшом туристическом курорте Рафаиловичи, муниципалитет…
Отель 21 спальняв Бечичи, Черногория
Отель 21 спальня
Бечичи, Черногория
1 173 м²
€ 1,350,000
NUM 2680 Продается шестиэтажный мини-отель в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Отель…
Отель 23 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 23 спальни
Бечичи, Черногория
770 м²
€ 4,000,000
NUM 2838 Продается трехэтажный отель в Бечичи, недалеко от города Будва. Здание общей площ…
Отель 5 спаленв Blizikuce, Черногория
Отель 5 спален
Blizikuce, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
NUM 4461 Hotel for sale in Tudorovići in a luxury closed complex 15 minutes from the cit…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
NUM 3444 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Беч…
Отель 40 комнатв Община Будва, Черногория
Отель 40 комнат
Община Будва, Черногория
40 Количество комнат 2 480 м² Количество этажей 4
€ 5,200,000
Современный 4-звездочный отель, расположенный в Будве, Черногория. Общая площадь: 2480м2 4 э…
Коммерческаяв Милочер, Черногория
Коммерческая
Милочер, Черногория
€ 1,300,000
U4-285. Урбанизированный участок в КульжацеПродается урбанизированный участок в Кульжаце с п…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
Продается отель, состоящий из двух корпусов – трёхэтажного и четырёхэтажного, – в Бечичи. От…
Коммерческаяв Пржно, Черногория
Коммерческая
Пржно, Черногория
€ 279,000
U4-274. Урбанизированный участок в Прно.Продается панорамный урбанизированный участок в Прно…
Коммерческаяв Станишичи, Черногория
Коммерческая
Станишичи, Черногория
€ 1,223,000
U4-265. Urbanised plot in Stanisici For sale urbanised plot with sea view in Stanisici, Budv…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,400,000
U4-502-1. Участок в Бечичи Участок для продажи в Бечичи, Будва Ривьера Черногория Проект ст…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 2,800,000
U4-502-2. Участок в Бечичи, Будва Ривьера Участок на продажу & nbsp; в Бечичи, Будва Ривьера…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 3,500,000
U4-502. Участок в Бечичи, Будва РивьераУчасток на продажу в Бечичи, Будва Ривьера, Черногори…

Параметры недвижимости в Община Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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