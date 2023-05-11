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Отели с видом на море в Биела, Черногория

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2 объекта найдено
Отель 5 спален в Биела, Черногория
Отель 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
Отель 12 спален в Биела, Черногория
Отель 12 спален
Биела, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 350 м²
€ 950,000
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