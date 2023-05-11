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Коммерческая недвижимость в Биела, Черногория

12 объектов найдено
Отель 5 спален в Биела, Черногория
Отель 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
Коммерческая в Биела, Черногория
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 330,000
Коммерческая в Биела, Черногория
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 110,000
Коммерческая в Биела, Черногория
Коммерческая
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
€ 650,000
Коммерческая в Биела, Черногория
Коммерческая
Биела, Черногория
€ 450,000
Коммерческая 12 спален в Биела, Черногория
Коммерческая 12 спален
Биела, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 665 м²
€ 3,000,000
Коммерческая 9 спален в Биела, Черногория
Коммерческая 9 спален
Биела, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
€ 850,000
Коммерческая 6 спален в Биела, Черногория
Коммерческая 6 спален
Биела, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€ 580,000
Отель 12 спален в Биела, Черногория
Отель 12 спален
Биела, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 350 м²
€ 950,000
Отель 19 спален в Биела, Черногория
Отель 19 спален
Биела, Черногория
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 790 м²
€ 2,450,000
Отель 9 спален в Биела, Черногория
Отель 9 спален
Биела, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
€ 950,000
Отель 22 спальни в Биела, Черногория
Отель 22 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 800 м²
€ 3,900,000
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