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Купить коммерческую недвижимость в Община Беране, Черногория

1 объект найдено
Коммерческая 20 комнатв Seoce, Черногория
Коммерческая 20 комнат
Seoce, Черногория
20 Количество комнат 1 680 м²
€ 555,000
Есть разрешение на строительство,заплачены комуналии. Отель ( Будва, Сеоце ) общей площадью…

Параметры недвижимости в Община Беране, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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