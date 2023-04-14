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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Бар, Черногория

Будва
114
Петровац
13
Ульцинь
3
Цетинье
1
35 объектов найдено
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 18 комнатв Петровац, Черногория
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнатв Петровац, Черногория
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 5 комнатв Петровац, Черногория
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м² Количество этажей 5
€ 4,000,000
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
600 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
K4-149. Panoramic Part of the Hotel on the Front Line in BudvaFor sale part of the Beautiful…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 1,686,900
U4-264. Urbanised Plot in Budva, Mogren For sale beautiful panoramic sea view plot in Budva.…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Цена по запросу
U4-266. Урбанизированный участок в Будве, ГоспостинаПродается урбанизированный панорамный уч…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 4,141,500
U4-263. Урбанизированный участок в БудвеПродается урбанизированный участок в Будве с панорам…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 137,500
U4-200. Panoramic plot in BudvaThe area of the plot is 367.46 m2. On the site there is an as…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 950,000
U4-258. Урбанистический участок в Будве Продается урбанистический участок в Будве & nbsp; П…
Отель 5 спаленв Будва, Черногория
Отель 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
К4-1246. Мини Отель В Будве Продается мини-отель в Будве всего в 200 метрах от моря.  …
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
350 м²
€ 300,000
K4-007. Вилла с квартирами в БудвеПродается вилла в Будве  Вилла расположена в городе …
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
1 000 м² 8 Этаж
€ 2,000,000
K4-119. A Beautiful Apartment-Hotel in BudvaAPART - HOTEL ****  IN BUDVA, MONTENEGRO FO…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
211 м² Количество этажей 3
€ 660,000
К4-240. Просторная квартира в БудвеДля продажи SPACIOUS CONDO IN BUDVA - фантастический вид,…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
823 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
K4-109. New hotel in BudvaHotel   has 13 rooms of high category located on four floors,…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
70 м² 4 Этаж
€ 280,000
K4-040. Коммерческое помещение для продажи в отеле 4 * в TQ Plaza, БудваПродается высококла…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 3,080,950
U4-225. Урбанизированная недвижимость в БудвеПродается крупная урбанизированная недвижимость…
Коммерческаяв Buljarica, Черногория
Коммерческая
Buljarica, Черногория
1 635 м²
€ 2,000,000
K3-013. Hotel in Buljarica, first coastlineFive-story hotel on the first line in Buljarica (…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
70 м² 3 Этаж
€ 280,000
К4-111. Высококлассные коммерческие помещенияКоммерческие помещения высокого класса для прод…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 1,400,000
U3-149. Участок в БудвеБольшой участок общей площадью 1300 кв.м на продажу в Будве, Черногор…
Коммерческая 5 спаленв Buljarica, Черногория
Коммерческая 5 спален
Buljarica, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 470,000
К4-150 . Красивая вилла с апартаментами в БульярикеПродается красивая вилла с апартаментами …
Отель 18 комнатв Будва, Черногория
Отель 18 комнат
Будва, Черногория
18 Количество комнат 967 м² Количество этажей 5
€ 1,500,000
Красивый и стильный отель, расположен в Будве. Полностью оборудован и функционирует с 2017 г…
Отель 14 комнатв Будва, Черногория
Отель 14 комнат
Будва, Черногория
14 Количество комнат 770 м² Количество этажей 7
€ 1,850,000
Красивый, хорошо оформленный бутик - отель 3 звезды. Рецепция, ресторан и гараж находятся на…
Отель 34 спальнив Будва, Черногория
Отель 34 спальни
Будва, Черногория
823 м²
€ 2,500,000
Действующий бизнес в самом центре Черногорского туризма в Будве. Отель на 14 номеров.
Отель 12 комнатв Будва, Черногория
Отель 12 комнат
Будва, Черногория
12 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Небольшой отель в хорошем районе города Будва. Рядом магазины, кафе и ресторана. До моря бук…
Отель 6 комнатв Будва, Черногория
Отель 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат 228 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается дом в эксклюзивном месте в Будве, рядом с отелем Авала, район Госпоштина - Будва. …
Отель 20 комнатв Будва, Черногория
Отель 20 комнат
Будва, Черногория
20 Количество комнат 477 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Дом расположен в тихом районе Будвы, примерно в 800 м от моря. Жилая площадь - 476 м2, земля…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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