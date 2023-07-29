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Доходные дома с бассейном в Бар, Черногория

Будва
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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 22 комнаты в Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
Комнаты 22
Площадь 1 454 м²
Количество этажей 8
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
€ 3,700,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

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