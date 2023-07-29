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Доходные дома с видом на море в Бар, Черногория

Будва
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Доходный дом В архив
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4 объекта найдено
Доходный дом 9 спален в Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
Комнаты 10
Количество этажей 4
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
€ 1,200,000
Доходный дом в Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
€ 4,000,000
Доходный дом в Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
€ 1,100,000
Доходный дом 22 комнаты в Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
Комнаты 22
Площадь 1 454 м²
Количество этажей 8
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
€ 3,700,000

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