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Доходные дома в Бар, Черногория

Будва
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10 объектов найдено
Доходный дом 9 спален в Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
Комнаты 10
Количество этажей 4
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
€ 1,200,000
Доходный дом в Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
Площадь 399 м²
Продается отель в Сутоморе. Отель 399 кв м + 556 кв м ухоженный участок. Первый этаж: приемн…
€ 420,000
Доходный дом в Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Здание в Баре, которое используется как гостиница, всего в 300 м от моря и набережной. Четыр…
€ 1,300,000
Доходный дом в Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
Площадь 168 м²
Отличный двухуровневый коммерческий объект, расположенный в центре города, идеально подходит…
€ 302,000
Доходный дом в Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
Теннисный корт на продажу в Баре. Недвижимость состоит из двух крытых теннисных кортов, разд…
€ 389,000
Доходный дом в Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
Площадь 390 м²
Мини-отель расположен в Илино, Бар, Жилая площадь: 356 м² + гараж 34 м². Участок: 558м2 Номе…
€ 350,000
Доходный дом в Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
€ 4,000,000
Доходный дом в Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
€ 1,100,000
Доходный дом в Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
Площадь 84 м²
Хостел на продажу в Подкошлюне, тихой жилой части Будвы - Черногория. Этот комфортабельный д…
€ 250,000
Доходный дом 22 комнаты в Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
Комнаты 22
Площадь 1 454 м²
Количество этажей 8
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
€ 3,700,000

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