Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Бар
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Бар, Черногория

коммерческая недвижимость
29
отели
11
доходные дома
6
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Черногория
Коммерческая
Черногория
Площадь 25 м²
Код объекта - 5.25.730.10686Студия в Баре на первом (приземле) этаже многоквартирного дома б…
€56,861
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Комнаты 14
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
€719,754
Коммерческая в Бар, Черногория
Коммерческая
Бар, Черногория
У9-1002. Инвестиционное предложениеНа продажу предлагается неурбанизированный участок, котор…
€148,333
Отель 9 спален в Черногория
Отель 9 спален
Черногория
Количество спален 9
Площадь 192 м²
Код объекта - 4.25.17.11424Мини-отель в Сутоморе в центре  Продается половина здания, оборуд…
€207,666
Отель 17 спален с террасой, с двором, с видеонаблюдением в dindinovici, Черногория
Отель 17 спален с террасой, с двором, с видеонаблюдением
dindinovici, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 376 м²
Мини-отель в Сутоморе Продается трёхэтажный мини отель в Сутоморе, муниципалитет Бар, площад…
€420,000
Отель 14 спален в Черногория
Отель 14 спален
Черногория
Количество спален 14
Площадь 850 м²
Код объекта - 2.25.17.1425Мини-отель в Баре. Площадь 850м2, на участке земли 675м2 14 апарта…
€1,19 млн
Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Рисан, Черногория
Отель 5 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Действующий мини отель с собственным садом Расстояни…
€939,441
Коммерческая с парковкой, с террасой, с садом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с террасой, с садом
Будва, Черногория
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Коммерческие помещения в одном из самых роскошных и престижных комплексов на побережье…
€299,437
Отель 1 ванная в Тиват, Черногория
Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
€317,800
Отель 15 спален с джакузи в Черногория
Отель 15 спален с джакузи
Черногория
Количество спален 15
Площадь 1 250 м²
Код объекта - 1.25.17.7185Объект площадью 1250 м2 на продажу в непосредственной близости от …
€1,09 млн
Отель 8 спален в Будва, Черногория
Отель 8 спален
Будва, Черногория
Количество спален 8
Площадь 400 м²
NUM 4490 Мини-отель на Джазе в 50 метрах от моря. Площадь жилого здания составляет 400 м…
€3,50 млн
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Бечичи, Черногория
Площадь 960 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи, первая линия у моря. Помещение под ресторан Расс…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти