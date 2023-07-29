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Продажа офисных помещений с видом на море в Бар, Черногория

Будва
4
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1 объект найдено
Офис 1 комната в Будва, Черногория
Офис 1 комната
Будва, Черногория
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Отличное коммерческое помещение в самом сердце Будвы в крупнейшем торгово-развлекательном це…
€ 315,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

коммерческая недвижимость
отели
доходные дома
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