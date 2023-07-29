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Продажа офисных помещений в Бар, Черногория

Будва
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5 объектов найдено
Офис 1 комната в Будва, Черногория
Офис 1 комната
Будва, Черногория
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Отличное коммерческое помещение в самом сердце Будвы в крупнейшем торгово-развлекательном це…
€ 315,000
Офис в Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
Площадь 31 м²
В продаже коммерческое помещение  в центре  города Будва. Идеально для офисного помещения, п…
€ 90,000
Офис в Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
Площадь 52 м²
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны …
€ 520,000
Офис в Будва, Черногория
Офис
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
€ 315,000
Офис в Бар, Черногория
Офис
Бар, Черногория
Площадь 950 м²
Код объекта - 2.27.16.1795Ферма по выращиванию рыбы. с бассейнами  1000м2. Годовой выход рыб…
€ 550,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

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