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Отели с бассейном в Бар, Черногория

Будва
48
Петровац
5
Ульцинь
3
Отель В архив
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4 объекта найдено
Отель в Ульцинь, Черногория
Отель
Ульцинь, Черногория
1 600 м²
€ 1,650,000
Площадь: 1,600 м2; Количество апартаментов: 10; Размер апартаментов: 90м2-310м2; Число эт…
Отель 42 комнаты в Будва, Черногория
Отель 42 комнаты
Будва, Черногория
42 Количество комнат 1 150 м² Количество этажей 4
€ 2,100,000
Отель на продажу в Будве, всего в 200 метрах от пляжа. Площадь отеля составляет 1150 м2, ест…
Отель 10 комнат в Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат
Ульцинь, Черногория
10 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 7
€ 1,650,000
Продается новый, роскошный пятизвездочный отель, который был введен в эксплуатацию в 2017 го…
Отель 13 комнат в Будва, Черногория
Отель 13 комнат
Будва, Черногория
13 Количество комнат 823 м² Количество этажей 4
€ 3,450,000
На въезде в Будву, недалеко от моря и самого центра Будвы - Старого города, находится нов…
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