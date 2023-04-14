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Купить отель с видом на море в Бар, Черногория

Будва
47
Петровац
5
Ульцинь
2
Отель В архив
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20 объектов найдено
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 10 комнатв Петровац, Черногория
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 18 комнатв Петровац, Черногория
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 5 комнатв Петровац, Черногория
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 5 спаленв Будва, Черногория
Отель 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
К4-1246. Мини Отель В Будве Продается мини-отель в Будве всего в 200 метрах от моря.  …
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
350 м²
€ 300,000
K4-007. Вилла с квартирами в БудвеПродается вилла в Будве  Вилла расположена в городе …
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
211 м² Количество этажей 3
€ 660,000
К4-240. Просторная квартира в БудвеДля продажи SPACIOUS CONDO IN BUDVA - фантастический вид,…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
1 000 м² 8 Этаж
€ 2,000,000
K4-119. A Beautiful Apartment-Hotel in BudvaAPART - HOTEL ****  IN BUDVA, MONTENEGRO FO…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
823 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
K4-109. New hotel in BudvaHotel   has 13 rooms of high category located on four floors,…
Отель 18 комнатв Будва, Черногория
Отель 18 комнат
Будва, Черногория
18 Количество комнат 967 м² Количество этажей 5
€ 1,500,000
Красивый и стильный отель, расположен в Будве. Полностью оборудован и функционирует с 2017 г…
Отель 14 комнатв Будва, Черногория
Отель 14 комнат
Будва, Черногория
14 Количество комнат 770 м² Количество этажей 7
€ 1,850,000
Красивый, хорошо оформленный бутик - отель 3 звезды. Рецепция, ресторан и гараж находятся на…
Отель 34 спальнив Будва, Черногория
Отель 34 спальни
Будва, Черногория
823 м²
€ 2,500,000
Действующий бизнес в самом центре Черногорского туризма в Будве. Отель на 14 номеров.
Отель 12 комнатв Будва, Черногория
Отель 12 комнат
Будва, Черногория
12 Количество комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Небольшой отель в хорошем районе города Будва. Рядом магазины, кафе и ресторана. До моря бук…
Отель 6 комнатв Будва, Черногория
Отель 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат 228 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается дом в эксклюзивном месте в Будве, рядом с отелем Авала, район Госпоштина - Будва. …
Отель 20 комнатв Будва, Черногория
Отель 20 комнат
Будва, Черногория
20 Количество комнат 477 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Дом расположен в тихом районе Будвы, примерно в 800 м от моря. Жилая площадь - 476 м2, земля…
Отель 11 спаленв Будва, Черногория
Отель 11 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат 361 м²
€ 350,000
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстоян…
Отель 13 спаленв Будва, Черногория
Отель 13 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат 600 м²
€ 550,000
[embed]https://youtu.be/9zcYqiV-TtM[/embed] Продается отель на 1 линии от моря в пригороде г…
Отель 17 спаленв Будва, Черногория
Отель 17 спален
Будва, Черногория
16 ванных комнат 460 м²
€ 290,000
В отеле 15 самостоятельных апартаментов и 3-комнатная квартира Общая площадь 460 кв.м Пл…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого го…
Отель 10 комнатв Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат
Ульцинь, Черногория
10 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 7
€ 1,650,000
Продается новый, роскошный пятизвездочный отель, который был введен в эксплуатацию в 2017 го…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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