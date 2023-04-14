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Купить отель с видом на горы в Бар, Черногория

Будва
47
Петровац
5
Ульцинь
2
Отель В архив
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4 объекта найдено
Отель 5 спаленв Buljarica, Черногория
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 8 комнатв Будва, Черногория
Отель 8 комнат
Будва, Черногория
8 Количество комнат 215 м²
€ 350,000
Трехэтажная вилла расположена в г. Будва в 10 минутах ходьбы от Славянского пляжа Старого …
Отель 7 комнатв Будва, Черногория
Отель 7 комнат
Будва, Черногория
7 Количество комнат 435 м² Количество этажей 3
€ 720,000
К продаже предлагается апарт-отель в уютном районе Будвы. Отель прекрасно подойдёт для семей…
Отель 11 спаленв Будва, Черногория
Отель 11 спален
Будва, Черногория
10 ванных комнат 361 м²
€ 350,000
Отель расположен в курортном поселке Добра Вода, рядом с городом Бар. Находится на расстоян…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

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с бассейном
недорогая
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