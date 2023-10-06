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Магазины в Община Бар, Черногория

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1 объект найдено
Магазин в Сутоморе, Черногория
Магазин
Сутоморе, Черногория
Площадь 483 м²
Количество этажей 2
ID 584 Продается коммерческая недвижимость в Сутоморе. Хозяйственное здание зарегистри…
€1,60 млн
Realting.com
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