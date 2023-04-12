Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Община Бар, Черногория

Бар
164
Будва
114
Петровац
13
Ульцинь
3
Сутоморе
2
Stari Bar
1
Цетинье
1
58 объектов найдено
Коммерческая 14 комнатв Бар, Черногория
Коммерческая 14 комнат
Бар, Черногория
14 Количество комнат 850 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
Вилла с 14 апартаментами и видом на море в Баре! От моря всего 700 метра по ровной местност…
Ресторан, кафе 4 спальнив Шушань, Черногория
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Отель 18 комнатв Петровац, Черногория
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнатв Петровац, Черногория
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 5 комнатв Петровац, Черногория
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 7 спаленв Печурице, Черногория
Отель 7 спален
Печурице, Черногория
336 м²
Цена по запросу
Отель 14 комнатв Добра Вода, Черногория
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м² Количество этажей 5
€ 4,000,000
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
Отельв Добра Вода, Черногория
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
Отельв Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе, Черногория
€ 590,000
Продается мини-отель в Ратаце, Барская ривьера. Мини-отель общей площадью 400м2 располага…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
600 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
K4-149. Panoramic Part of the Hotel on the Front Line in BudvaFor sale part of the Beautiful…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 1,686,900
U4-264. Urbanised Plot in Budva, Mogren For sale beautiful panoramic sea view plot in Budva.…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Цена по запросу
U4-266. Урбанизированный участок в Будве, ГоспостинаПродается урбанизированный панорамный уч…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 4,141,500
U4-263. Урбанизированный участок в БудвеПродается урбанизированный участок в Будве с панорам…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 137,500
U4-200. Panoramic plot in BudvaThe area of the plot is 367.46 m2. On the site there is an as…
Отельв Добра Вода, Черногория
Отель
Добра Вода, Черногория
510 м² Количество этажей 4
€ 750,000
D9-1172. Мини-отель у моря в Добра ВодаОперационный мини-отель на продажу в Добра Вода, неда…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 950,000
U4-258. Урбанистический участок в Будве Продается урбанистический участок в Будве & nbsp; П…
Отель 5 спаленв Будва, Черногория
Отель 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
К4-1246. Мини Отель В Будве Продается мини-отель в Будве всего в 200 метрах от моря.  …
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
350 м²
€ 300,000
K4-007. Вилла с квартирами в БудвеПродается вилла в Будве  Вилла расположена в городе …
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
1 000 м² 8 Этаж
€ 2,000,000
K4-119. A Beautiful Apartment-Hotel in BudvaAPART - HOTEL ****  IN BUDVA, MONTENEGRO FO…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
211 м² Количество этажей 3
€ 660,000
К4-240. Просторная квартира в БудвеДля продажи SPACIOUS CONDO IN BUDVA - фантастический вид,…
Отельв Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
823 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
K4-109. New hotel in BudvaHotel   has 13 rooms of high category located on four floors,…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
70 м² 4 Этаж
€ 280,000
K4-040. Коммерческое помещение для продажи в отеле 4 * в TQ Plaza, БудваПродается высококла…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
€ 3,080,950
U4-225. Урбанизированная недвижимость в БудвеПродается крупная урбанизированная недвижимость…
Коммерческаяв Сутоморе, Черногория
Коммерческая
Сутоморе, Черногория
Количество этажей 8
€ 4,000,000
D3-362. Новый отель на продажуНовый отель ( завершен в 2015 году ) "Porto Sole", четыре звез…
Коммерческаяв Kunje, Черногория
Коммерческая
Kunje, Черногория
€ 208,000
U9-110. Урбанизированная недвижимость на продажу Рядом с морем, Бар, Черногория недвижимость…
Коммерческаяв Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
70 м² 3 Этаж
€ 280,000
К4-111. Высококлассные коммерческие помещенияКоммерческие помещения высокого класса для прод…
Отельв Kunje, Черногория
Отель
Kunje, Черногория
416 м² Количество этажей 5
€ 650,000
К9-1001. Уютный отель у моряПродается работающий мини-отель на продажу в Бар Ривьера, Утьеха…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти