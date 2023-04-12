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Купить доходный дом с бассейном в Община Бар, Черногория

Бар
11
Будва
3
Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

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