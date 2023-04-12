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Купить доходный дом с видом на море в Община Бар, Черногория

Бар
11
Будва
3
Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м² Количество этажей 5
€ 4,000,000
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
Доходный домв Будва, Черногория
Доходный дом
Будва, Черногория
400 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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